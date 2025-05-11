Мишина о низких сборах фильма про Роднину: «Помнят и знают тех, кто продолжает вести активную деятельность в спорте. А Ирина больше внимания уделяет Госдуме»

Важно, насколько этот фильм был прорекламирован. А так Роднина заслужила того, что про нее сделали фильм. Наше поколение восхищалось ей, она была звездой. А многие молодые сейчас, наверное, не в курсе о ней.

Сейчас больше на слуху спортсмены сегодняшнего поколения. Думаю, из-за этого был такой результат проката. Сейчас помнят и больше знают тех, кто продолжает вести активную деятельность в спорте, работают там. А Ирина Роднина больше внимания уделяет Госдуме и не появляется на соревнованиях.

Но историю у нас знают, и Роднину точно знают. Это уже эпоха в фигурном катании. Может, еще не прошло столько времени, чтобы все посмотрели. Нужно еще подождать», – сказала заслуженный тренер России Мишина.

В чем проблема «Родниной» как спортивного байопика