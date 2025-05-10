Фильм «В списках не значился» возглавил прокат в День Победы

Военная драма "В списках не значился", снятая по одноименной повести Бориса Васильева, стала фильмом, который зрители чаще всего смотрели в кинотеатрах на День Победы - фильм возглавил прокат не только 9, но 8 мая. Об этом свидетельствуют открытые данные ЕАИС Фонда кино.

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Так, 8 мая киноленту посмотрели почти 98 тысяч человек - сборы при этом составили 44 миллиона 599 тысяч рублей. А вот в День Победы зрителями "В списках не значился" стали свыше 100 тысяч россиян - сборы составили почти 47 миллионов рублей. Всего за два этих праздничных дня по стране состоялось более десяти тысяч сеансов, следует из графика ЕАИС.

Напомним, кинолента с артистами Театра Олега Табакова в главных ролях (среди них Владимир Машков, Владислав Миллер и другие) возглавила прокат еще в первые майские праздники - она стала лидером по итогам 1-4 мая.

Общие сборы премьеры, вышедшей на экраны 1 мая, приближаются к полумиллиарду и составляют на сегодняшний день 410 миллионов 588 тысяч рублей.

Кстати, Владимир Машков уже заявил, что "Табакерка" перенесет знаменитый сюжет о Брестской крепости на театральную сцену - это будет спектакль, в котором найдут место и сцены из нового фильма.