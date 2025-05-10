Когда начнутся съемки второго сезона сериала «Молодежка: Новая смена»

Блогер Станислав Роженьков взял интервью у актёра из сериала «Молодёжка» Владислава Канопка. Исполнитель роли тренера команды «Акулы Политеха» рассказал, что новый сезон начнут снимать уже в июне-июле.

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Да, всё анонсировали и вот сейчас начинаем снимать с лета. Не знаю там, числа июнь-июль, пока не определили. Так что да, будет продолжение второй части. Не читал сценарий, ещё не прислали. Не знаю, что будет, но то, что проект будет, — это 100%.

Таким образом, продолжение может выйти уже этой осенью. Однако более вероятно, что премьера состоится в начале 2026 года.

«Молодёжка: Новая смена» — это продолжение культового сериала, которое стартовало на канале СТС 5 ноября 2024 года. Всего вышло 16 эпизодов нового шоу. По сюжету знаменитый Вадим Казанцев воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Теперь он ректор вуза и хочет превратить новый состав в лучшую команду лиги.