Звезда «Аноры» сыграет в фильме про русалок

Актрисы Майки Мэдисон и Кирстен Данст сыграют в фильме о русалках "Рептилия"
Звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон сыграет свою следующую роль фильме про русалок. Об этом сообщает Deadline.
Вместе с актрисой Кирстен Данст она появится в фильме «Рептилия» колумбийско-эквадорского режиссера Алехандро Ландеса.
В центре сюжета фильма — стоматолог-гигиенист, которую таинственная русалка увлекает за собой в мир торговли экзотическими животными.
Майки Мэдисон получила за роль в «Аноре» Шона Бейкера «Оскар», всего фильму досталось пять статуэток премии Американской киноакадемии.
Накануне режиссер Александр Молочников раскрыл детали разговора с продюсером фильма «Анора».
«Один из американских продюсеров фильма «Анора» сказала мне такую фразу: "Мне кажется, что энергия российских и армянских артистов спасла это кино"», — поделился Молочников.