Звезда «Аноры» сыграет в фильме про русалок

Звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон сыграет свою следующую роль фильме про русалок. Об этом сообщает Deadline.

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Вместе с актрисой Кирстен Данст она появится в фильме «Рептилия» колумбийско-эквадорского режиссера Алехандро Ландеса.

В центре сюжета фильма — стоматолог-гигиенист, которую таинственная русалка увлекает за собой в мир торговли экзотическими животными.

Майки Мэдисон получила за роль в «Аноре» Шона Бейкера «Оскар», всего фильму досталось пять статуэток премии Американской киноакадемии.

Накануне режиссер Александр Молочников раскрыл детали разговора с продюсером фильма «Анора».