NBC закрыл сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»

Спин-офф популярного сериала «Форс-мажоры» оказался недолговечным — NBC закрыл проект «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» не дожидаясь финальной серии первого сезона, которая выйдет 18 мая.

© кадр из сериала «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»

Сериал из 13 серий был запущен в январе и изначально задумывался как расширение вселенной «Форс-мажоров», стремительно вернувшейся в культурную повестку в 2023 году после попадания на Netflix. Несмотря на ажиотаж вокруг оригинального проекта, новый спин-офф с участием Стивена Амелла в роли голливудского юриста Теда не смог повторить его успех.

Шоу не получило заказа на второй сезон. Netflix подумывал перехватить проект у NBC, но переговоры о правах на трансляцию закончились безрезультатно.

В 2023 году «Форс-мажоры» были включены в библиотеку Netflix, где неожиданно выстрелили и стали самым популярным стриминговым шоу по версии Nielsen, продержавшись на первом месте 12 недель подряд и набрав почти 58 млрд минут просмотра. Именно на фоне этого успеха и были запущены «Форс-мажоры: Лос-Анджелес». Над ним работал создатель оригинального шоу Аарон Корш.

В закрытом спин-оффе зрители увидели камео оригинальных героев — Гэбриела Махта (Харви Спектр) и Дэвида Костабайла (Дэниел Хардман). Также ожидается появление Рика Хоффмана в образе Луиса Литта.

Оригинальный сериал, выходивший с 2011 по 2019 год, рассказывал о молодом гении без юридического образования Майке Россе (Патрик Джей Адамс), который случайно попадает в элитную юридическую фирму на Манхэттене и начинает работать под руководством харизматичного Харви Спектра (Гэбриел Махт). Шоу сочетало напряженные судебные дела с интригами внутри офиса, развивая истории личной и профессиональной борьбы героев. «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» переносит действие на западное побережье и фокусируется на Теде Блэке (Стивен Амелл) — бывшем федеральном прокуроре, который теперь ведет юридическую практику в индустрии развлечений, пытаясь уравновесить моральные принципы с амбициями и сложными клиентами Голливуда.