Сидни Суини намекнула на продолжение фильма «Кто угодно, кроме тебя»

Издание Empire взяло интервью у популярной актрисы Сидни Суини. В разговоре журналист спросил про статус разработки второй части фильма «Кто угодно, кроме тебя», где девушка не только сыграла главную роль, но и была исполнительным продюсером. Суини ответила весьма неоднозначно.

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Вам просто придётся подождать и посмотреть. Это не значит, что мой ответ «нет», но это не значит, что «да». Это значит, что у меня нет ответа на этот вопрос.

«Кто угодно, кроме тебя» — современная адаптация произведения Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Главные герои — Би и Бен, которые после первого свидания возненавидели друг друга. Однако их обоих пригласили на свадьбу, где они должны терпеть друг друга. При этом, парень и девушка решают притвориться парой на время торжества.

Комедийная мелодрама вышла в прокат в декабре 2023 года. При бюджете в $ 25 млн картина собрала более $ 220 млн.