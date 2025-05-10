Джоэл Эдгертон и Тони Колетт снимутся в черной комедии

Джоэл Эдгертон («Тихий садовник», «Тёмная материя»), Тони Колетт («Лестница, «Мама мафия») и Люси Маккендрик сыграют главные роли в фильме «Fangs», который позиционируется как «захватывающая черная комедия о привилегиях, власти и опасных фантазиях». Как сообщает Variety, Маккендрик также дебютирует в качестве режиссера проекта. Съемки пройдут в августе в Австралии.

Фильм рассказывает о Тедди (Маккендрик) - дочери владельца частной тюрьмы. Девушка становится одержимой харизматичным заключенным Фэнгсом (Эдгертон) и, охваченная любовью и страстью к самопровозглашенному «психопату», рискует всем, поскольку ее жизнь стремительно выходит из-под контроля.