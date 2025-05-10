Кустурица снимет фильм в кинопарке "Москино"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, что планирует снять фильм в кинопарке "Москино".
Ранее режиссер сообщал о планах сделать "русский триптих" - три фильма по произведениям Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Адаптация Достоевского станет первым фильмом сербского режиссера на русском языке, ранее он говорил, что планирует объединить в сценарии сюжет "Преступления и наказания" с другой книгой классика - романом "Идиот". Помимо этого, Кустурица работает над полнометражным фильмом по роману Евгения Водолазкина "Лавр".
"Планы у меня всегда огромные - на кинопарк тоже. Будет фильм - один из трилогии, о которой я говорил", - сказал журналистам Кустурица во время посещения кинопарка, отметив, что ему нравится царящая здесь атмосфера.
"Мне нравится то, что у вас есть такая энергия", - подчеркнул он.
Кустурица напомнил, что "культура происходит из религии".
"У народов, которые чувствуют свою культуру как религию, есть будущее", - сказал он.
В свою очередь режиссер постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом!" Игорь Угольников, которую посетил Кустурица, отметил, что посодействует тому, чтобы съемки состоялись.
"Кинопарк "Москино" для тебя готов сделать все, чтобы ты сделал это (снял фильм - прим. ТАСС) у нас", - сказал он.