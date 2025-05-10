Кустурица снимет фильм в кинопарке "Москино"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, что планирует снять фильм в кинопарке "Москино".

Ранее режиссер сообщал о планах сделать "русский триптих" - три фильма по произведениям Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Адаптация Достоевского станет первым фильмом сербского режиссера на русском языке, ранее он говорил, что планирует объединить в сценарии сюжет "Преступления и наказания" с другой книгой классика - романом "Идиот". Помимо этого, Кустурица работает над полнометражным фильмом по роману Евгения Водолазкина "Лавр".

"Планы у меня всегда огромные - на кинопарк тоже. Будет фильм - один из трилогии, о которой я говорил", - сказал журналистам Кустурица во время посещения кинопарка, отметив, что ему нравится царящая здесь атмосфера.

"Мне нравится то, что у вас есть такая энергия", - подчеркнул он.

Кустурица напомнил, что "культура происходит из религии".

"У народов, которые чувствуют свою культуру как религию, есть будущее", - сказал он.

В свою очередь режиссер постановки "Победа! Знамя над Рейхстагом!" Игорь Угольников, которую посетил Кустурица, отметил, что посодействует тому, чтобы съемки состоялись.