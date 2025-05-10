Колман Доминго и Деми Мур снимутся в фильме про инопланетян

Деми Мур («Привидение», «Субстанция») и Колман Доминго («Растин», «Синг-Синг») сыграют главные роли в фильме «Странные прибытия» (Strange Arrivals) — романтической драме о похищении инопланетянами, основанной на подкасте Тоби Болла. Как сообщает Deadline, режиссером проекта выступит обладатель «Оскара» Роджер Росс Уильямс, более всего известный своими документальными лентами, а в 2023-м выпустивший дебютный полнометражный игровой фильм «Кассандро». Сценарий написала Джейн Андерсон («Что знает Оливия», «Жена»).

Сюжет основан на реальной истории Бетти и Барни Хилл, межрасовой пары, которая в 1961 году стала первым зарегистрированным случаем похищения инопланетянами, когда они возвращались из медового месяца на Ниагарском водопаде. Их опыт принес им славу и известность, но под этой известностью скрывалась правда о том, что на самом деле произошло той ночью, которая могла бы стать испытанием даже для самых стойких влюбленных.