Rutube рассказал, какими фильмами интересовались россияне на 9 мая

Кинокартины "Подольские курсанты", "Небесный тихоход" и "Подрыв" стали самыми популярными у россиян в День Победы, следует из данных аналитического центра Rutube (есть в распоряжении "РГ").

© РИА Новости

Так, самым просматриваемым на площадке Rutube 9 мая был фильм "Подольские курсанты". Доля его просмотров от всех кинокартин о Великой Отечественной войне, востребованных пользователями в День Победы, составила 10%.

На второй строчке - "Небесный тихоход" (7,5%). Третье место занял фильм "Подрыв", доля просмотров которого составила 4%. Далее следуют картины "Иди и смотри" (3,5%), "А зори здесь тихие" (3,2%), "В августе 44-го" (3,1%), "Брестская крепость" (3%) и "Сталинград" (2,9%). Замыкают десятку самых просматриваемых на Rutube 9 мая такие фильмы, как "Лето 1941 года" (2,7%) и "Дважды рожденный" (2,5%).

В сообщении отмечается, что в прошлом году эта статистика была немного иной. Тогда самой востребованной на Rutube стала картина "Подрыв": на нее пришлась четверть всех просмотров фильмов о Великой Отечественной войне. Второе место занимал фильм VНУК 2022 года (11%). "Бронзу" разделили многосерийный фильм "Привет от Катюши" (9%) и картина "Лето 1941 года" (9%). Кроме того, среди пользователей видеосервиса были востребованы "В августе 44-го" (7%) и "Они сражались за Родину" (7%).