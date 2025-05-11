«За ИИ будущее». Как премия «Оскар» будет работать с фильмами с ИИ

Эксперт Кудрявцев назвал неизбежным решение номинировать на "Оскар" фильмы с ИИ
Американская киноакадемия действует в соответствии с динамикой изменений в киноиндустрии, разрешая фильмам с использованием искусственного интеллекта претендовать на премию "Оскар". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
«Американская киноакадемия понимает, что за использованием ИИ будущее, что он произведет эффект большого взрыва во всех индустриях, включая такой важный сектор креативной индустрии, как кино. И здесь, безусловно, нужно быть в фарватере процессов. Поэтому Американская киноакадемия действует адекватно по отношению к динамике тех изменений, которые в мировой киноиндустрии происходят», — сказал он.
Кудрявцев подчеркнул, что отследить использование генеративного искусственного интеллекта на разных этапах создания фильмов практически невозможно. При этом, по его мнению, в ближайшем будущем ИИ будет все больше использоваться в кинопроизводстве, усиливая способности сценаристов и режиссеров.
«Искусственный интеллект будет существенно усиливать способности, возможности и вклад сценаристов, режиссеров, актеров. Поэтому мы говорим об ускорении, о мощнейшем катализаторе всех процессов. Поскольку Американская киноакадемия хочет оставаться глобальным центром верификации качества в мировой киноиндустрии, то она хочет технологически отвечать вызову времени», — резюмировал Кудрявцев.
В апреле Американская академия кинематографических искусств и наук официально разрешила фильмам, созданным с помощью искусственного интеллекта, претендовать на премию "Оскар". Согласно новым правилам, использование ИИ-технологий не будет оцениваться ни как преимущество, ни как недостаток при выборе номинантов. При этом Академия подчеркивает, что решающее слово по-прежнему остается за человеческим фактором.
Решение приняли после дискуссий, вызванных фильмами "Бруталист" и "Эмилия Перес", где ИИ применяли для обработки актерской игры и генерации архитектурных визуализаций.