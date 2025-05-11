«За ИИ будущее». Как премия «Оскар» будет работать с фильмами с ИИ

Американская киноакадемия действует в соответствии с динамикой изменений в киноиндустрии, разрешая фильмам с использованием искусственного интеллекта претендовать на премию "Оскар". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

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«Американская киноакадемия понимает, что за использованием ИИ будущее, что он произведет эффект большого взрыва во всех индустриях, включая такой важный сектор креативной индустрии, как кино. И здесь, безусловно, нужно быть в фарватере процессов. Поэтому Американская киноакадемия действует адекватно по отношению к динамике тех изменений, которые в мировой киноиндустрии происходят», — сказал он.

Кудрявцев подчеркнул, что отследить использование генеративного искусственного интеллекта на разных этапах создания фильмов практически невозможно. При этом, по его мнению, в ближайшем будущем ИИ будет все больше использоваться в кинопроизводстве, усиливая способности сценаристов и режиссеров.

«Искусственный интеллект будет существенно усиливать способности, возможности и вклад сценаристов, режиссеров, актеров. Поэтому мы говорим об ускорении, о мощнейшем катализаторе всех процессов. Поскольку Американская киноакадемия хочет оставаться глобальным центром верификации качества в мировой киноиндустрии, то она хочет технологически отвечать вызову времени», — резюмировал Кудрявцев.

В апреле Американская академия кинематографических искусств и наук официально разрешила фильмам, созданным с помощью искусственного интеллекта, претендовать на премию "Оскар". Согласно новым правилам, использование ИИ-технологий не будет оцениваться ни как преимущество, ни как недостаток при выборе номинантов. При этом Академия подчеркивает, что решающее слово по-прежнему остается за человеческим фактором.

Решение приняли после дискуссий, вызванных фильмами "Бруталист" и "Эмилия Перес", где ИИ применяли для обработки актерской игры и генерации архитектурных визуализаций.