Уже 12 мая состоится премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». События продолжения вновь развернутся в доме олигарха Сергея Воронцова. Второй сезон будет посвящён главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.

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Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 5 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Эпизод Дата выхода