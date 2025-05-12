Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
Уже 12 мая состоится премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». События продолжения вновь развернутся в доме олигарха Сергея Воронцова. Второй сезон будет посвящён главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата.
Всего во второй сезон шоу войдёт 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится уже 5 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 12 мая
- 2-я серия 13 мая
- 3-я серия 14 мая
- 4-я серия 15 мая
- 5-я серия 19 мая
- 6-я серия 20 мая
- 7-я серия 21 мая
- 8-я серия 22 мая
- 9-я серия 26 мая
- 10-я серия 27 мая
- 11-я серия 28 мая
- 12-я серия 29 мая
- 13-я серия 2 июня
- 14-я серия 3 июня
- 15-я серия 4 июня
- 16-я серия 5 июня