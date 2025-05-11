Бестемьянова ответила, интересен ли молодежи советский спорт в фильмах

В марте прошла премьера фильма «Роднина», основанного на биографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

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«Фильм о Родниной? К сожалению, пока не успела его посмотреть. Прекрасно, что снимают фильмы о нашем виде спорта. Это говорит о его популярности. Конечно, Ирина Константиновна больше других достойна того, чтобы о ней сняли фильм. Он ведь только что вышел, еще успеет окупиться.

Интересен ли молодежи советский спорт? Мне кажется, сейчас вообще присутствует огромный интерес к тому, что происходило в Советском Союзе. Конечно, молодежь живет в каком-то своем мире. Сложно сказать, как они относятся к советской эпохе.

Мне кажется, для собственного фильма в карьере спортсмена должно произойти большое событие. В США был снят фильм о Тоне Хардинг, которая переломала ногу своей сопернице. К сожалению, вот это интересно широкой публике. Труд и преодоление спортсменов кажутся молодежи скучными, хотя из этого состоит спорт», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Бестемьянова.