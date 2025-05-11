Режиссер «Мастера и Маргариты» объяснил, зачем ему нужен был священник

Режиссер Юрий Кара признался в беседе с изданием «Абзац», что обращался к священнику ради съемок картины «Мастер и Маргарита».

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По словам Кары, постановки по одноименному роману Булгакова заканчиваются каким-то происшествием. Он уточнил, что узнал это от режиссера Михаила Левитина. Тот в свое время ставил спектакль по произведению в театре «Эрмитаж». Во время работы у него прорвало трубу из-за «нечистой силы». Режиссер признался, что коллега Левитин отговаривал его от экранизации.

Кара отметил, что решил прислушаться к опасениям коллеги и попросил ассистентку привести на съемочную площадку священника. Та позвала раввина. Он сказал, что в их религии нет обряда по изгнанию нечистой силы.