Сборы комедии «Батя 2. Дед» превысили полтора миллиарда рублей

Национальная Служба Новостей

Кассовые сборы ленты «Батя 2. Дед» превысили полтора миллиарда рублей. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Сборы комедии «Батя 2. Дед» покорили важную отметку
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Фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед», премьера которого состоялась 3 апреля, уже в первый уикенд собрал 546 миллионов рублей, а отметки в 1 миллиард рублей достиг на 11-й день проката. Это существенно превышает результат первой части: оригинальный «Батя» заработал за весь период проката 507 миллионов рублей.

Комедия Учителя стала 35-й отечественной лентой, преодолевшей миллиардный барьер в российском прокате, и шестой в 2025 году. Ранее аналогичного успеха добились фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовёнок Кузя» и «Пророк. История Александра Пушкина», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Илья Учитель