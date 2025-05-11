С каждой серией только интереснее: обзор сериала «Этернавт»

«Этернавт» – культовый аргентинский комикс, о котором в наших краях мало кто знает. Вот и экранизацию, снятую в Южной Америке, особо не ждали. Трейлеры тоже не предвещали хита. Однако 30 апреля «Этернавт» вышел и сразу начал штурмовать чарты Netflix, провоцировать горячие обсуждения и собирать положительные отзывы. Но действительно ли новинка так хороша?

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«Этернавт»: информация о сериале

Название: «Этернавт» (El Eternauta).

«Этернавт» (El Eternauta). Режиссёр: Бруно Стагнаро.

Бруно Стагнаро. Актёры: Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо и другие.

Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сесар Тронкосо и другие. Дата выхода: 30 апреля 2025 года.

30 апреля 2025 года. Жанр: фантастика, боевик, драма.

фантастика, боевик, драма. Сколько серий: шесть эпизодов.

шесть эпизодов. Страна: Аргентина, США.

«Этернавт»: где смотреть?

Все шесть эпизодов первого сезона уже вышли на Netflix. Есть официальные русские субтитры, также в Сети много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

Удивительный постапокалипсис

Аргентина, наши дни. Местные радостно играют в футбол, стоят в огромных пробках в честь длинных выходных и изнывают от знойной жары. Внезапно на небе появляется странное сияние, вся электроника вырубается, а на голову уже падает подозрительный снег. Не все понимают, что соприкосновение с ним фатально. Если хоть одна снежинка коснётся тела, смерти не миновать.

Внушительная часть населения быстро погибает. Кто-то застал снегопад на улице, кто-то любопытства ради вышел из дома и уже не вернулся.

Положение, казалось бы, хуже некуда, но вот редкие выжившие надевают защитную одежду, выходят из дома и понимают: беда редко сближает людей, чаще превращает в убийц, мародёров и прочих злодеев. Однако и это ещё не всё. Вскоре выясняется, что роковой снег – начало бед. Он пошёл не случайно и всего лишь предвещал катастрофу пострашнее.

Завязка интересная, но похожие несчастья случались с человечеством во многим сериалах про апокалипсис. В таких проектах важно, как разворачиваются события и насколько интересны персонажи. С этим в «Этернавте» поначалу беда. Среди персонажей сплошные аргентинские старики, которые в первых эпизодах редко делают что-то интересное. В основном спорят на пустом месте и тоскуют по утерянной жизни. Да и проблемы у них очевидные: кто-то дочь потерял, кто-то хотел поступить по совести, однако встретил только жестокость.

После первого эпизода хочется воскликнуть: «Да что хорошего в этом сериале?» Однако у «Этернавта» есть особенность – он серия за серией становится всё интереснее.

Секрет, вероятно, в крепком первоисточнике. В «Этернавте» правила игры никогда не бывают до конца понятными. Герои освоились в мире смертельного снегопада? Вот ещё одна напасть. И ещё. И ещё! Почти каждый эпизод подкидывает новые проблемы, угрозы, трагедии. Естественно, неожиданные обстоятельства показывают в самом конце серии, подсаживая на крючок и вынуждая сразу же запустить продолжение.

С героями — похожая история. На первый взгляд это группа скучных мужиков за 50, которые ждут повышения, жалуются на кредиты и обсуждают трудности брака. Но со временем персонажи решаются на поступок, раскрывают тёмное прошлое, ищут душераздирающие компромиссы. В итоге к финалу сезона уже не кажутся унылыми.

Именно захватывающий сюжет, подкидывающий один сюжетный поворот за другим, – причина успеха «Этернавта». Однако история не делает сериал выдающимся. Серии нередко забиты сомнительной болтовнёй, второстепенные персонажи порой жутко раздражают, а графика намекает на скромный бюджет. Последнее – нешуточная проблема, ведь к финалу эффектов и нарисованных моделей становится довольно много.

Все эти минусы не дают хиту Netflix стать классикой постапокалипсиса. Зато плюсов достаточно, чтобы посмотреть новинку за пару вечеров и получить удовольствие.

«Этернавт»: стоит ли смотреть?

Если любите истории про постапокалипсис, «Этернавта» не стоит пропускать. Это приятный сериал с крепким сценарием и обилием сюжетных поворотов. Правда, ничего великого ждать не стоит.

Оценка «Этернавта» — 7,5 из 10

Понравилось

Интересная история

Много неожиданных поворотов

Персонажи со временем здорово раскрываются.

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