13 мая открывается 78-й Каннский международный кинофестиваль

Российская Газета

Во вторник, 13 мая, стартует 78-й Каннский международный кинофестиваль. Почетная миссия открыть его программу доверена драмеди Амели Боннен "Уехать однажды", выросшей из ее одноименной короткометражки 2021 года.

Чем запомнится 78-й Каннский международный кинофестиваль
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В главной конкурсной программе заявлено много ключевых авторов мировой киноиндустрии. На Круазетт вернется Ричард Линклейтер с его франкоязычной "Новой волной" - фильмом о том, как Жан-Люк Годар снимал свой легендарный фильм "На последнем дыхании". Келли Райхардт покажет драму "Вдохновитель" о грабителях художественных сокровищ в годы вьетнамской войны с Джошем О'Коннором и Джоном Магаро в главных ролях; норвежский режиссер Йоаким Триер через три года после своего каннского триумфа с "Худшим человеком на свете" покажет новый фильм - семейную драму "Сентиментальная ценность" с Эль Фаннинг и Стелланом Скарсгардом. В конкурс также включены "Молодые мамы" братьев Дарденн, "Альфа" Джулии Дюкорно, "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо, "Непростая случайность" Джафара Панахи, "Досье-137" Доминика Молля - всего 22 картины. Жюри главного конкурса будет работать под руководством Жюльет Бинош.

По красной дорожке Дворца фестивалей пройдут Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер, представляющие конкурсный фильм Ари Астера "Эддингтон", очень много звезд в новинке от Уэса Андерсона "Финикийский план": Бенисио дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон также представит в секции "Особый взгляд" свой режиссерский дебют "Элинор Великая", где Джун Скуибб играет 90-летнюю женщину из Флориды, которая переезжает в Нью-Йорк после смерти лучшей подруги и завязывает дружбу с 19-летним парнем.

Среди внеконкурсных новинок этого года - "Частная жизнь" Ребекки Злотовски с Джоди Фостер, документальный фильм Эндрю Доминика о фронтмене группы U2; феминистский мюзикл Себастьяна Лелио "Волна", драма "Исчезновение Йозефа Менгеле" Кирилла Серебренникова, очередной фильм популярной франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом - "Финальная расплата", где герой пытается спасти мир от нешуточных угроз искусственного интеллекта.

На церемонии открытия фестиваля Золотая пальмовая ветвь за вклад в киноискусство будет вручена Роберту Де Ниро почти через полвека после триумфальной премьеры в Каннах его фильма "Таксист". С Каннами актера связывает многолетняя дружба: он многократно получал здесь призы, участвовал в награжденных фестивалем картинах, в 2011 году возглавлял каннское жюри.

"У меня очень теплые чувства к Каннскому фестивалю, - сказал Де Ниро, узнав о предстоящем награждении почетной Золотой пальмовой ветвью. - Особенно сейчас, когда в мире столько всего нас разъединяет, Канны нас объединяют - драматургов, режиссеров, актеров, их поклонников и друзей. Приехать сюда - как вернуться домой".

Атмосфера предстоящего фестиваля заранее накалена обещанием Дональда Трампа ввести стопроцентную пошлину на иностранные фильмы, что грозит всей киноиндустрии серьезными потрясениями. Не дают расслабиться и волнения в кругах французских деятелей культуры, возмущенных "нестабильными и несправедливыми условиями труда" и призывающих к активным действиям.

Каннский фестиваль явился на свет как протест против политики старейшего в мире международного фестиваля в Венеции, который под нажимом Бенито Муссолини стал оценивать фильмы не по их художественным качествам, а по их политической лояльности к фашизму. Открытие первого Каннского кинофорума было запланировано на 1 сентября 1939 года, но за два дня до открытия Гитлер предъявил свой ультиматум Польше, и фестиваль отложили. Успели показать только один фильм - "Горбун Собора Парижской богоматери" с Чарльзом Лотоном.

Так что первый Каннский фестиваль состоялся уже после победы - в 1946 году. На нем были представлены 18 стран, и это было первое крупное культурное событие послевоенного мира. СССР показал в Каннах большую программу своих фильмов и увез домой шесть призов - в том числе Гран-при фильму "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, приз за режиссуру - Михаилу Ромму ("Человек № 217"), приз за цвет - киносказке "Каменный цветок" Александра Птушко, Гран-при за лучший документальный фильм получила лента Юлия Райзмана "Берлин" - хроника последнего решающего сражения с гитлеровской Германией и взятия немецкой столицы.

Фильмы и сериалы
Миссия невыполнима
Таксист
Альфа
Волна
Секретный агент
Джун Скуибб
Доминик Молль
Джош О'коннор
Чарльз Лотон
Йоаким Триер
Хоакин Феникс
Фридрих Эрмлер
Себастьян Лелио
Бенедикт Камбербетч
Юлий Райзман
ДЖОДИ ФОСТЕР
Майкл Сера
Александр Птушко
Педро Паскаль
Скарлетт Йоханссон
Келли Райхардт
Бенисио дель Торо
Риз Ахмед
Бенито Муссолини
Кирилл Серебренников
Жан-люк Годар
Роберт де Ниро
Брайан Крэнстон
Джон Магаро
Дональд Трамп
Эмма Стоун
Ричард Линклейтер