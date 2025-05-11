Чем запомнится 78-й Каннский международный кинофестиваль

Во вторник, 13 мая, стартует 78-й Каннский международный кинофестиваль. Почетная миссия открыть его программу доверена драмеди Амели Боннен "Уехать однажды", выросшей из ее одноименной короткометражки 2021 года.

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В главной конкурсной программе заявлено много ключевых авторов мировой киноиндустрии. На Круазетт вернется Ричард Линклейтер с его франкоязычной "Новой волной" - фильмом о том, как Жан-Люк Годар снимал свой легендарный фильм "На последнем дыхании". Келли Райхардт покажет драму "Вдохновитель" о грабителях художественных сокровищ в годы вьетнамской войны с Джошем О'Коннором и Джоном Магаро в главных ролях; норвежский режиссер Йоаким Триер через три года после своего каннского триумфа с "Худшим человеком на свете" покажет новый фильм - семейную драму "Сентиментальная ценность" с Эль Фаннинг и Стелланом Скарсгардом. В конкурс также включены "Молодые мамы" братьев Дарденн, "Альфа" Джулии Дюкорно, "Секретный агент" Клебера Мендосы Фильо, "Непростая случайность" Джафара Панахи, "Досье-137" Доминика Молля - всего 22 картины. Жюри главного конкурса будет работать под руководством Жюльет Бинош.

По красной дорожке Дворца фестивалей пройдут Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Педро Паскаль и Остин Батлер, представляющие конкурсный фильм Ари Астера "Эддингтон", очень много звезд в новинке от Уэса Андерсона "Финикийский план": Бенисио дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон также представит в секции "Особый взгляд" свой режиссерский дебют "Элинор Великая", где Джун Скуибб играет 90-летнюю женщину из Флориды, которая переезжает в Нью-Йорк после смерти лучшей подруги и завязывает дружбу с 19-летним парнем.

Среди внеконкурсных новинок этого года - "Частная жизнь" Ребекки Злотовски с Джоди Фостер, документальный фильм Эндрю Доминика о фронтмене группы U2; феминистский мюзикл Себастьяна Лелио "Волна", драма "Исчезновение Йозефа Менгеле" Кирилла Серебренникова, очередной фильм популярной франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом - "Финальная расплата", где герой пытается спасти мир от нешуточных угроз искусственного интеллекта.

На церемонии открытия фестиваля Золотая пальмовая ветвь за вклад в киноискусство будет вручена Роберту Де Ниро почти через полвека после триумфальной премьеры в Каннах его фильма "Таксист". С Каннами актера связывает многолетняя дружба: он многократно получал здесь призы, участвовал в награжденных фестивалем картинах, в 2011 году возглавлял каннское жюри.

"У меня очень теплые чувства к Каннскому фестивалю, - сказал Де Ниро, узнав о предстоящем награждении почетной Золотой пальмовой ветвью. - Особенно сейчас, когда в мире столько всего нас разъединяет, Канны нас объединяют - драматургов, режиссеров, актеров, их поклонников и друзей. Приехать сюда - как вернуться домой".

Атмосфера предстоящего фестиваля заранее накалена обещанием Дональда Трампа ввести стопроцентную пошлину на иностранные фильмы, что грозит всей киноиндустрии серьезными потрясениями. Не дают расслабиться и волнения в кругах французских деятелей культуры, возмущенных "нестабильными и несправедливыми условиями труда" и призывающих к активным действиям.

Каннский фестиваль явился на свет как протест против политики старейшего в мире международного фестиваля в Венеции, который под нажимом Бенито Муссолини стал оценивать фильмы не по их художественным качествам, а по их политической лояльности к фашизму. Открытие первого Каннского кинофорума было запланировано на 1 сентября 1939 года, но за два дня до открытия Гитлер предъявил свой ультиматум Польше, и фестиваль отложили. Успели показать только один фильм - "Горбун Собора Парижской богоматери" с Чарльзом Лотоном.

Так что первый Каннский фестиваль состоялся уже после победы - в 1946 году. На нем были представлены 18 стран, и это было первое крупное культурное событие послевоенного мира. СССР показал в Каннах большую программу своих фильмов и увез домой шесть призов - в том числе Гран-при фильму "Великий перелом" Фридриха Эрмлера, приз за режиссуру - Михаилу Ромму ("Человек № 217"), приз за цвет - киносказке "Каменный цветок" Александра Птушко, Гран-при за лучший документальный фильм получила лента Юлия Райзмана "Берлин" - хроника последнего решающего сражения с гитлеровской Германией и взятия немецкой столицы.