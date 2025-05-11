Про освобождение Курской области создадут сериал

Создание документального сериала, посвященного украинскому вторжению, обсудили исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

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"Принципиальная позиция - рассказывать обо всём произошедшем через призму наших жителей, которые действительно прошли через тяжелейшие испытания. Здесь нельзя наврать: правда и только правда", - отметил Александр Хинштейн.

Планируется, что в ближайшие три месяца будет проходить сбор материала. Затем с ним поработают опытные сценаристы. Глава региона подчеркнул, что это нужно делать сейчас, чтобы зафиксировать живые истории, состояние пострадавших городов и сел, а также работы по их восстановлению.

Создатели сериала намерены поработать и с архивами военных лет, поскольку сегодняшний день переплетается с событиями Великой Отечественной войны, борьба с нацизмом продолжается, наши воины продолжают дело героев военных лет.

Кроме того, ИРИ поможет региону в развитии социальной рекламы для продвижения Курской области и рассказа о ее достопримечательностях.