Режиссер намекнул на дату выхода «Горца» с Генри Кавиллом

Издание Collider поговорило с режиссёром Чадом Стахелски («Джон Уик») о предстоящем ремейке «Горца». По словам постановщика, съёмки долгожданного фильма должны скоро стартовать, а релиз в кинотеатрах состоится не раньше 2027 года.

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Если всё получится, то съёмки начнутся где-то в сентябре. А в 2027 или 2028 году вы сможете посмотреть «Горца».

Ранее СМИ сообщали, что разработкой ремейка фентезийного боевика 1986 года занимается компания Amazon. Титульную роль в фильме сыграет Генри Кавилл («Человек из стали»).

В оригинальной картине главным героем был Коннор Маклауд, который был убит во время битвы. Магическим образом он воскресает из мёртвых — выяснилось, что он относится к бессмертной расе воинов. Коннор доживает до наших дней и теперь должен победить своего давнего врага — Кургана.