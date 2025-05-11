Десять мультфильмов для создания летнего настроения

Тепло ли вам, читатели? Тепло ли вам, замечательные? Нам вот очень холодно — нынешняя середина мая отличается суровым холодом в большинстве наших регионов. А ведь до лета осталось всего ничего! И раз погода за окном напоминает скорее о грустной осени, нужное настроение как всегда помогут создать мультфильмы.

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Тлум.Ру собрал десятку хороших и по-летнему жарких анимационных лент, действие которых происходит в самое яркое время года. Возможно, это вас хоть чуть-чуть согреет!

Год создания: 2016

Приключения дочери вождя, избранницы океана Моаны из Моту-Нуи захватывают с первых кадров. Острова, пальмы, волны и морские глубины, конечно же кокосы (ведь на Моту-Нуи используют всё, что кокос даёт), танцы и многоликий полубог ветров и морей, герой молодых людей Мауи — что ещё нужно для того, чтобы проникнуться летом? Освежающие тропические приключения во имя возвращения сердца Те Фити помогут зарядиться летней энергией.

Год создания: 2024

Вторую часть морских похождений Моаны мы вынесли в отдельный пункт — прежде всего потому, что вышли они недавно, и волна послевкусия от этого мультфильма вполне свежа. Возвращение знакомых героев, новый злодей, ещё больше приключений на воде и не только — всё было бы отлично, если бы эту ленту не склеили из обрывков неснятого сериала. Подробнее об этом можно узнать в нашем обзоре. Но мультфильм всё равно яркий, брызжет на зрителей океанской красотой и демонстрирует островные красоты. Так что почему бы и да.

Год создания: 2002

Приключения малышки Лило и её инопланетного приятеля вот-вот должны выйти на экраны кинотеатров в виде игровой полнометражной ленты (и этот семейный фильм очень ждут зрители), разве это не отличный повод пересмотреть классический диснеевский мультфильм 2002 года? Турист с вечно тающим мороженым, гавайские танцы, коктейли с яркими трубочками из кокоса, сёрфинг — а вам ещё не захотелось растянуться на лежаке на берегу, поправляя солнцезащитные очки?

Год создания: 2021

Семейство Мадригал чарует не только волшебной семейной атмосферой в своём большом доме. Летние фестивали, яркие семейные праздники и фейерверки, песни, танцы, пестрые юбки, тропические звери и птицы, буйство зелени и цветов — это невероятно заводной коктейль! Просмотр мультфильма настроит на праздничный летний лад, история заставит растрогаться, а если вам интересно, какими Мирабель и её многочисленная родня задумывались на первых этапах работы над мультфильмом — приглашаем к ознакомлению с первыми концепт-артами.

Год создания: 2021

Силенсио, Бруно! Прогоняем страхи вместе с героями мультфильма студии Pixar про двух юных морских монстров, пытающихся затеряться в мире людей. Лука и Альберто бегают босиком по нагретым камням мостовой, едят спагетти и мороженое и вместе с обычной человеческой девочкой Джулией готовятся к грандиозной велогонке, призом за победу в которой станет мопед Vespa. На этой легенде можно поехать в путешествие по миру! По крайней мере так думают герои этой истории с итальянским колоритом.

Год создания: 1999

Вспомним классику? Драматичная история мальчика, который был выращен в семье горилл, известна всему миру. Приключения Тарзана с его необычными родственниками и вторжение Джейн с отцом в его привычную жизнь — сюжет сам по себе очень увлекательный. А декорации дикого тропического леса и люди, очень далёкие от того, чтобы кутаться в тёплые пледы, придают ему летнего настроения.

Год создания: 1967

История Маугли, Балу и Багиры покорила сотни сердец по всему миру, волчья стая под предводительством Акелы казалась многим детям отличной семьёй, а Шер-Хан стал настоящим ночным кошмаром. Густые джунгли, песни и танцы, да вы и сами наверняка помните, как весело и беззаботно проводил мальчик время в диком тропическом лесу, несмотря на все подстерегающие его опасности.

Год создания: 2005

Лев, бегемотиха, зебра и жираф сбегают из Нью-Йоркского зоопарка, вы слышали что-то об этом? А может, о четвёрке боевых пингвинов, или надменном короле-лемуре и его верных приспешниках? Наверняка и слышали, и видели, и смеялись, наблюдая за этими зверями в нелепых и комических ситуациях, к которым их привёл побег. Смена джунглей городских на обычные стала для друзей действительно сложным испытанием! Красочный и забавный мультфильм о выживании Алекса, Глории, Марти и Мелмана в дикой природе породил множество мемов и положил начало для большой серии мультфильмов и мультсериалов.

Год создания: 2018

Вся серия мультфильмов «Монстры на каникулах» отлично заряжает на отдых и веселье, но нам кажется, что история, действие которой происходит на огромном круизном лайнере — это нечто по-особому летнее. Дракула вместе со своей семьёй и друзьями решает отдохнуть подальше от родного отеля «Трансильвания», но капитан корабля, на котором монстры отправляются в поездку, хранит страшный секрет… Во что превратится этот отдых?

Год создания: 2016

Малютки-тролли живут в вечном состоянии счастья, с удовольствием танцуют и поют целыми днями в светлом красивом лесу. Их шумные праздники такие веселые и атмосферные! Но на одном из таких мероприятий случается беда, которая вынуждает принцессу Розочку вместе с троллем Цветаном отправиться навстречу опасности в город страшных бергенов. Приключения этих сказочных героев цветасто-блёсточно-яркие, а ощущение тёплого летнего ветерка на коже и желание побегать по изумрудной траве сопровождают зрителя на протяжении просмотра любого из мультфильмов серии.

Надеемся, вы смогли настроиться на приближающийся тёплый сезон и получить заряд хорошего настроения! А другие наши подборки мультфильмов ищите в нашем особом разделе.