В чем феномен якутского кино

С начала 2025 года сборы якутских фильмов в России превысили 174 млн рублей.

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В последние несколько лет якутское кино набирает большую популярность у зрителей. Его касса растет. Заслуги режиссеров из Якутии признают и на международной арене. При этом в индустрии объясняют, что феномен этого кино в основном связан с тем, что жители Якутии очень любят смотреть свои фильмы.

Касса кино из Якутии

Стало известно, что с начала 2025 года сборы якутских фильмов в российском прокате составили свыше 174 млн рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы правительства Якутии. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), эти показатели больше кассы за 2024 год.

Картины якутских режиссеров впервые заработали более 50 млн рублей за пределами республики. К тому же с начала текущего года региональные проекты показали сборы, превышающие два млн рублей, за рубежом.

Список самых кассовых якутских фильмов 2025 года возглавила картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым в главной роли. Сборы ленты превысили 54 млн рублей. На второй строчке — спортивная драма Сандала Баишева «Диодорова. Против течения» с кассой более 42 млн рублей.

В 2024 году фильм женщины-режиссера Марианны Сиэгэн «Карина» о потерявшейся в тайге девочке за одиннадцать дней проката заработал свыше 34 млн рублей. На тот момент основанная на реальных событиях картина стал самым кассовым якутским проектом.

К тому же, фильмы режиссеров из Якутии получили и международное признание. Например, лента «Чума» Дмитрия Давыдова была удостоен награды ФИПРЕССИ на кинофестивале стран Центральной и Восточной Европы (goEast) в немецком городе Висбадене. Премьера «Чумы» состоялась на кинофестивале «Маяк» в Геленджике. Там режиссер киноленты удостоился приза за «Лучшую режиссуру».

В 2016 году якутский фильм Костаса Морсана «Мой убийца» стал претендентом на «Золотой глобус» в номинации «Лучший иностранный фильм». Лента также была включена в основную конкурсную программу Азиатского мирового кинофестиваля.

При этом картина «Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк. По данным издания «The Hollywood Reporter», права на показ ленты Мункуева и Арбугаева за пределами РФ, а также на англоязычный ремейк приобрела независимая компания «GroupStitch». Основатель фирмы Ник Айзек сообщил, что в настоящее время ведутся поиски партнеров для дистрибуции и для создания версии фильма на английском языке.

В чем феномен?

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН объяснил, в чем заключается феномен якутского кино. Он подчеркнул, что сотрудничество режиссеров из Якутии с известными российскими актерами или популярная история делает кино из Республики Саха заметным в афише российских кинотеатров. Кроме того, жители этого региона, по его словам, с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает фильмам собирать хорошую кассу.

«В свое время у нас стали много снимать, затем количество переросло в качество. Кроме того, у нас в республике люди очень любят смотреть свое кино. При этом нельзя сказать, что с увеличением кассы фильмов стало проще снимать кино в Якутии. Нехватка бюджета есть всегда, ребята в основном снимают за свои деньги. Регион выделяет субсидии, но суммы там небольшие. В прошлом году на все проекты раздавали 20 млн, средства получили около 10 фильмов. Это наглядно показывает, какие до сих пор у нас бюджеты», - поделился режиссер.

При этом он также рассказал о наиболее популярных якутских кинопроектах.

«Внимание к фильму "Кончится лето" обусловлено тем, что его выпускала московская дистрибьюторская компания. У них больше мощностей, охвата, городов. Также, естественно, фильмы с Юрой Борисовым с большей вероятностью будут собирать кассу за пределами республики, в отличие от проектов с якутскими актерами. Фильм вышел на первое место по сборам. На втором месте спортивная драма "Диодорова. Против течения". Дело в том, что история знакома всей нашей республике, и не только. Картина Сандала Баишева оказалась очень даже хорошей, я сам смотрел, мне понравилось. Там история очень жизнеутверждающая, она снята очень хорошо, сценарий прекрасный. Потому фильм и стал популярным», - отметил Бурнашев.

По итогу третьего уикенда апреля фильм «Диодорова. Против течения» заработал 17,3 млн рублей в российском прокате, что позволило ему войти в тройку лучших релизов по сборам. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская в интервью НСН рассказала об уникальном успехе якутской ленты.

«"Диодорова" заработала заметно больше по наработке на сеанс, чем "Кракен" и "Батя" вместе взятые. Это очередной уникальный феномен якутского кино, у них очень большая посещаемость собственных фильмов. Мы видим очередной фильм якутского кинопрома, который всегда хорошо зарабатывает на старте. Кстати, "Диодорова" заработала лучше, чем многие другие якутские фильмы», - добавила она.

В свою очередь кинокритик Сергей Сычев в беседе с ТАСС заметил, что успех якутского кино связан с рецензией критиков.

«Критика в российском кинопроцессе не играет практически никакой роли: люди не читают рецензии и не ориентируются на них при выборе фильмов. Но в случае с якутским кино российские обозреватели действительно были настолько настойчивы, что аудитория прислушалась и увлеклась этими фильмами», - сказал он.

Ранее ведущий продюсер фильма «Айза-17» Александр Калушкин в пресс-центре НСН отметил, что на фоне отсутствия зарубежного кино в прокате зритель обратил внимание на картины российского производства, и важно сохранить этот тренд.