Эксперты назвали лидера проката по итогам выходных

Лента оказывается в лидерах проката уже вторую неделю. К тому же в День Победы военная драма Сергея Коротаева тоже возглавила прокат.

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Прокат уикенда

Военная драма режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился» вновь возглавит прокат. По подсчетам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сейчас касса ленты составляет 462 млн 397 тысяч 478 рублей.

Согласно прогнозам системы, на момент написания материала второе место занимает российский блокбастер «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в главных ролях. Сборы фильма режиссера Николая Лебедева с 17 апреля уже достигли 834 млн 266 тысяч 727 рублей, передает ЕАИС.

Замыкает тройку лидеров по итогам уходящих выходных новый военный фильм «Группа крови». Его премьера состоялась в канун Дня Победы — 8 мая. По данным ЕАИС, драма режиссера Максима Бриуса уже заработала 65 млн 976 тысяч 288 рублей.

На момент написания материала в ТОП-5 лидеров проката уходящей недели также входят спортивная драма режиссеров Владимира и Олега Пресняковых «Финал» и шестой фильм-«миллиардер» 2025 года — «Батя-2. Дед». Лента с актером Денисом Шведовым и телеведущим Дмитрием Губерниевым, согласно подсчетам ЕАИС, с момента начала проката 8 мая смогла заработать 45 млн 464 тысячи 177 рублей. При этом сборы комедии Ильи Учителя во вторые майские праздники смогли преодолеть отметку в 1,5 млрд рублей (1 млрд 539 млн 943 тысячи 598 рублей).

«Списки» в лидерах

На прошлой неделе по итогам первых майских праздников фильм «В списках не значился» тоже возглавил прокат. Лента вышла на большие экраны в четверг 1 мая и к концу недели успела заработать более 235 млн рублей.

К тому же «В списках не значился» стал лидером проката в День Победы. По информации ЕАИС, драма возглавила прокат не только 9 мая, но и 8 мая. Так, в минувший четверг картину в кинотеатрах посмотрели около 98 тысяч человек. В тот день сборы «В списках не значился» превысили 44 млн рублей.

При этом в сам День Победы ленту Сергея Коротаева посмотрели свыше 100 тысяч зрителей, а ее касса составила примерно 47 млн рублей. Согласно информации портала, всего за два праздничных дня в российских кинотеатрах состоялось более десяти тысяч сеансов.

«Ждали большего»?

Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН рассказал, что индустрия ждала от фильма «В списках не значился» гораздо большую кассу по итогам первых майских выходных.

«Картина за уикенд смогла преодолеть отметку в 200 млн рублей. Индустрии хотелось бы большего, потому что этот уикенд традиционно собирал существенно иную кассу, если в начале мая выходили крупные зарубежные новинки. В этом году погода помогла, однако в преддверии юбилея годовщины Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы видеть более высокие цифры посещаемости и кассовых сборов от основного игрока на эти два уикенда», - заметил он.

Однако до этого председатель АВК Алексей Воронков в беседе с НСН говорил, что в мае зрители охотно пойдут в кино на «В списках не значился».

«В этом году 80 лет Победы, кинотеатры отмечают повышенный интерес даже к старым советским фильмам, которые некоторые прокатывают на бесплатной основе, либо за 80 рублей. С учетом интереса есть надежда, что любой фильм, который выйдет в прокат с 1 по 9 мая, сможет сделать кассу до 500 млн. Самый крупный из военных релизов — "В списках не значился», - сказал он.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что майские праздники традиционно являются некассовым периодом, однако грамотный маркетинг помог бы переломить эту тенденцию.