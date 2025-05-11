Эксперты назвали лидера проката по итогам выходных

Фильм «В списках не значился» возглавит прокат вторые выходные подряд
Лента оказывается в лидерах проката уже вторую неделю. К тому же в День Победы военная драма Сергея Коротаева тоже возглавила прокат.
Прокат уикенда
Военная драма режиссера Сергея Коротаева по одноименной повести писателя Бориса Васильева «В списках не значился» вновь возглавит прокат. По подсчетам Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сейчас касса ленты составляет 462 млн 397 тысяч 478 рублей.
Согласно прогнозам системы, на момент написания материала второе место занимает российский блокбастер «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в главных ролях. Сборы фильма режиссера Николая Лебедева с 17 апреля уже достигли 834 млн 266 тысяч 727 рублей, передает ЕАИС.
Замыкает тройку лидеров по итогам уходящих выходных новый военный фильм «Группа крови». Его премьера состоялась в канун Дня Победы — 8 мая. По данным ЕАИС, драма режиссера Максима Бриуса уже заработала 65 млн 976 тысяч 288 рублей.
На момент написания материала в ТОП-5 лидеров проката уходящей недели также входят спортивная драма режиссеров Владимира и Олега Пресняковых «Финал» и шестой фильм-«миллиардер» 2025 года — «Батя-2. Дед». Лента с актером Денисом Шведовым и телеведущим Дмитрием Губерниевым, согласно подсчетам ЕАИС, с момента начала проката 8 мая смогла заработать 45 млн 464 тысячи 177 рублей. При этом сборы комедии Ильи Учителя во вторые майские праздники смогли преодолеть отметку в 1,5 млрд рублей (1 млрд 539 млн 943 тысячи 598 рублей).
«Списки» в лидерах
На прошлой неделе по итогам первых майских праздников фильм «В списках не значился» тоже возглавил прокат. Лента вышла на большие экраны в четверг 1 мая и к концу недели успела заработать более 235 млн рублей.
К тому же «В списках не значился» стал лидером проката в День Победы. По информации ЕАИС, драма возглавила прокат не только 9 мая, но и 8 мая. Так, в минувший четверг картину в кинотеатрах посмотрели около 98 тысяч человек. В тот день сборы «В списках не значился» превысили 44 млн рублей.
При этом в сам День Победы ленту Сергея Коротаева посмотрели свыше 100 тысяч зрителей, а ее касса составила примерно 47 млн рублей. Согласно информации портала, всего за два праздничных дня в российских кинотеатрах состоялось более десяти тысяч сеансов.
«Ждали большего»?
Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН рассказал, что индустрия ждала от фильма «В списках не значился» гораздо большую кассу по итогам первых майских выходных.
«Картина за уикенд смогла преодолеть отметку в 200 млн рублей. Индустрии хотелось бы большего, потому что этот уикенд традиционно собирал существенно иную кассу, если в начале мая выходили крупные зарубежные новинки. В этом году погода помогла, однако в преддверии юбилея годовщины Победы в Великой Отечественной войне хотелось бы видеть более высокие цифры посещаемости и кассовых сборов от основного игрока на эти два уикенда», - заметил он.
Однако до этого председатель АВК Алексей Воронков в беседе с НСН говорил, что в мае зрители охотно пойдут в кино на «В списках не значился».
«В этом году 80 лет Победы, кинотеатры отмечают повышенный интерес даже к старым советским фильмам, которые некоторые прокатывают на бесплатной основе, либо за 80 рублей. С учетом интереса есть надежда, что любой фильм, который выйдет в прокат с 1 по 9 мая, сможет сделать кассу до 500 млн. Самый крупный из военных релизов — "В списках не значился», - сказал он.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что майские праздники традиционно являются некассовым периодом, однако грамотный маркетинг помог бы переломить эту тенденцию.