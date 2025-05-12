Кто возглавил международный прокат за прошедший уикенд

В отсутствие крупных новинок международный прокат снова остался за недавними хитами. Лидером глобального бокс-офиса остались «Громовержцы*» от Marvel Studios, доведя мировую кассу до $272,2 млн. Сразу за ними идут хоррор-хит «Грешники» и экранизация игры Minecraft, чей успех превзошел ожидания.

© кадр из фильма «Громовержцы*»

Дополнительное внимание к проекту Marvel подогрел маркетинговый ход Disney: вскоре после премьеры студия раскрыла, что символ «*» в названии намекает на неофициальное название картины — «Новые Мстители». Большинство героев ленты вернутся в следующем блокбастере студии — «Мстители: Судный день».

Второе место по миру удерживает хоррор «Грешники» Райана Куглера. За четвертый уикенд лента с Майклом Б. Джорданом добавила $21,1 млн, увеличив североамериканские сборы до $214,9 млн, а мировые — до $283,3 млн.

Тем временем «Minecraft в кино» от Warner Bros. за шесть недель проката вышел на отметку $909,6 млн. При этом американская часть составляет $409 млн, а почти половина сборов приходится на международный прокат. Фильм уже стал второй самой кассовой видеоигровой адаптацией в истории, уступая только «Братьям Супер Марио в кино» от Universal.

«Расплата 2» может похвастать лишь $76 млн. Такой кассе вряд ли кто-то обрадуется, с учетом бюджета в $80 млн. Но у Amazon MGM Studios свои представления о прекрасном. Фильм может и будет считаться успешным, если хорошо покажет себя на стриминге.