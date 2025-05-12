Пол Фиг хочет снять третий фильм франшизы «Простая просьба»

В начале месяца вышла комедия «Ещё одна простая просьба» — это сиквел «Простой просьбы», триллера 2018 года с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях. Режиссёр первой и второй частей Пол Фиг недавно выразил желание выпустить третий фильм франшизы.

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По словам Фига, он хотел бы выпустить триквел как можно раньше, чтобы фанатам не пришлось ждать целых семь лет, как в случае с первой частью и её продолжением.

Персонажи новые, и мне нравятся места, в которых они сейчас находятся. И я думаю, что в будущем нас ждёт ещё больше невероятных интриг, больше стиля, моды и безумных поворотов сюжета.

Когда Фиг планирует начать работать над третьей частью франшизы, он не рассказал.