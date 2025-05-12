Появился новый кадр боевика «Источник вечной молодости»

Издание Screen Rant опубликовало эксклюзивный новый кадр боевика «Источник вечной молодости» Гая Ричи. На нём можно увидеть главных героев, которые что-то обсуждают.

© Чемпионат.com

Новый кадр фильма

© Screen Rant

«Источник вечной молодости» расскажет историю брата и сестры, которые участвуют в масштабном ограблении, чтобы найти мифологический фонтан молодости. Они используют свои знания истории, чтобы следовать подсказкам и найти таинственный источник бессмертия.

Премьера ленты состоится 23 мая в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Главные роли в фильме сыграли Джон Красински («Тихое место»), Натали Портман («Леон»), Эйса Гонсалес («Министерство неджентльменских дел») и Донал Глисон («Выживший»).