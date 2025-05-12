Вышла пятая серия второго сезона сериала «Одни из нас»
Сегодня на сервисе Max от HBO вышла пятая серия второго сезона сериала «Одни из нас». Эпизод уже доступен на сервисе, его можно посмотреть, но в России Max не работает.
Напомним, финальный эпизод появится 26 мая. Он завершит новый сезон. Второй сезон продолжает события первого и лишь частично охватывает вторую игровую часть, которая получилась в разы масштабнее первой. Оставшуюся часть сезона покажут в третьем сезоне, на который шоу уже продлили.
К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.