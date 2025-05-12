Перечислены окупившиеся фильмы с господдержкой в 2024 году

Исследовательский центр Коммуникационной группы PROGRESS представил результаты анализа эффективности проката российских фильмов, получивших государственную поддержку в 2024 году. Итоги оказались неутешительными: только малая часть картин смогла вернуть вложенные средства.

© РИА "ФедералПресс"

«Согласно данным исследования, лишь шесть проектов смогли выйти на окупаемость – это 19 % от общего количества отечественных картин, вышедших в 2024 году. Большинство релизов – 26 из 32 фильмов – показали убыточные результаты, несмотря на полученные субсидии», – говорится в материале.

Наиболее успешным стал фильм «Холоп 2». При поддержке в 450 млн рублей он заработал более 2,3 млрд рублей прибыли и собрал 9,8 млн зрителей, став самым кассовым фильмом года. В числе лидеров оказались и «Бременские музыканты» с доходом 836 млн рублей, а также «Лед 3», которому удалось принести 656 млн при бюджете в 250 млн рублей. Однако «Бременские» с вложениями в 700 млн рублей все же не достигли безубыточности.

Абсолютным антирекордсменом по возврату инвестиций признан фильм «Федя. Народный футболист». Его кассовые сборы оказались значительно ниже ожиданий, и до точки окупаемости проект не дотянул более 1 млрд рублей. При этом из государственного бюджета на него было выделено 125 млн рублей.

По мнению основателя КГ PROGRESS Дмитрия Солопова, господдержка сама по себе не способна обеспечить коммерческий успех картины. Как отметил эксперт, реальная эффективность зависит не от суммы вложений, а от способности создать интересный продукт для широкой аудитории. Без четкой стратегии и качественного сценария даже крупный бюджет может привести к финансовому риску, а не к прибыли, передает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вызвал высокий интерес среди телезрителей и интернет-аудитории, став самым рейтинговым проектом в своей категории за последние пять лет.