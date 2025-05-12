В РФ призвали защитить посетителей салонов красоты от фильмов про «разврат»

Россияне все чаще обращаются с жалобами на показ фильмов с тематикой ЛГБТ* в салонах красоты, где спорный контент демонстрируют во время процедур. Об этом рассказал депутат Брянской облдумы, председатель, движения «Россия Православная» Михаил Иванов, призвав ограничить такие трансляции.

© Вечерняя Москва

— Мы выступаем с инициативой об ограничении трансляции фильмов, пропагандирующих ЛГБТ*, трансгендерность* и другие формы «разврата и беспорядочных связей», а также другого некачественного контента в салонах красоты, — заявил он.

По словам депутата, посетители салонов часто сталкиваются с кино, которое вызывает у них дискомфорт и смущение. Он добавил, что даже при жалобах клиентов администрация салонов красоты часто ссылается на то, что другим людям и самим мастерам такой контент кажется уместным.

Иванов подчеркнул, что развлекательный видеоконтент салонов красоты необходимо отбирать тщательнее. Общественник также выразил уверенность в том, что фильмы «про разврат» вызывают отторжение у большей части людей.

— Предлагаю рассмотреть возможность приравнять демонстрацию подобных фильмов, как ЛГБТ*-тематики, так и откровенно низкопробных, в салонах красоты к ЛГБТ*-пропаганде и распространению некачественного контента, соответственно, поскольку салоны красоты являются публичным пространством, — пояснил депутат.

Иванов счел это навязыванием конкретной идеологии и дурновкусия людям, которые пришли в салон за услугой, а не за «идеологической обработкой». По мнению общественного деятеля, власти обязаны защитить россиян, особенно женщин, «от негативного влияния пропаганды, направленной на разрушение традиционных семейных ценностей», сообщает Life.ru.

В январе Иванов заявлял, что Министерство юстиции РФ и Роскомнадзор должны жестче бороться с организациями, поддерживающими представителей ЛГБТ*.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ