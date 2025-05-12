Трейлер: Герои Крида, Черных и Миркурбанова застревают в лифте в фильме "Вниз"

Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с подозрительным незнакомцем. Тот знает про них все. Стать жертвой безумца? Выбраться из смертельной ловушки? Новый трейлер фильма "Вниз" наглядно демонстрирует, что картина будет щекотать нервы зрителей.

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Режиссер и автор сценария проекта - Марюс Вайсберг. Главные роли исполняют Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов. Генеральные продюсеры картины - Вадим Верещагин и Марюс Вайсберг. Фильм "Вниз" выйдет в прокат 11 сентября.

Егор Крид рассказывает, что давно хотел снять свой фильм ужасов, в котором примет участие как продюсер и режиссер. "Марюс Вайсберг прислал мне сценарий, который давно мечтал снять и который выиграл все возможные награды как лучший сценарий. Я его прочитал, и он мне понравился тем, что там есть элементы триллера, немножко хоррора и немножко драмы. Тем самым Марюс со своим сценарием меня подкупил принять участие лично в его картине. Съемки были очень-очень сложные и физически, и эмоционально. Поэтому мы выживали там, как могли. Надеюсь, что это кино оправдает наши ожидания", - говорит Крид.

Анфиса Черных признается, что до фильма "Вниз" в ее карьере не было психологических триллеров. "В нашей картине три героя находятся в лифте. Весь фильм практически полностью снят в одной локации. Мне было очень интересно, справимся ли мы с этой задачей, - актерски удержать внимание, находясь в одном месте", - говорит актриса.