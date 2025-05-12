Опубликован трейлер приключенческого фильма «Артек. Сквозь Столетия» – истории о невероятном путешествии во времени, которое способно изменить жизнь. Как и в предыдущем фильме «Артек. Большое путешествие», события новой части происходят в детском лагере, но теперь главному герою предстоит отправиться в прошлое намного дальше.

По сюжету, подросток Митя Неверовский обесценивает историю своей семьи, но поездка в легендарный лагерь «Артек» помогает ему иначе взглянуть на свое прошлое. Вместе с вожатым Птичкиным герой переносится на 100 лет назад в 1925 год – к истокам зарождения лагеря, на первую смену. Однако поступки, которые совершаю герои, нарушают ход истории и переносят их во времена Наполеона. Здесь им предстоит осознать ответственность за принятые решения, понять истинную ценность своей семьи и важность связи со своими предками. А главный вопрос, удастся ли персонажам вернуться в настоящее, сделает историю еще более увлекательной для зрителя.

Выход фильма приурочен к празднованию 100-летия детского лагеря «Артек». В съемках фильма, наравне с актерами – Романом Постоваловым, Виталием Гогунским, Михаилом Галустяном, Дмитрием Миллером и другими, приняли участие более 3000 артековцев со всей страны, которые приехали на 11 смену в лагерь.