Драма «Финал» поставила рекорд для жанра в первый день проката

Кинокомпания «Атмосфера кино» поделилась информацией о сборах фильма «Финал». Лента о победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 собрала 15,5 млн рублей в первый день проката, что стало лучшим результатом для спортивных биографических драм с 2022 года.

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Для сравнения: байопик «Роднина» в первый день собрал 4,9 млн рублей, «Федя. Народный футболист» за тот же срок заработал около 10 млн рублей, а «Одиннадцать молчаливых мужчин» стартовали с 6,7 млн рублей. Что касается общих сборов, то сейчас «Финал» может похвастаться кассой в 51,8 млн рублей.

«Финал» рассказывает о финальном матче Олимпийских игр 2012 года России с Бразилией. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.