Второй сезон детективного сериала «Фишер» стартует 29 мая — большой трейлер

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Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Фишер». Продолжение с подзаголовком «Затмение» стартует уже 29 мая, в него войдёт восемь эпизодов.

Опубликован трейлер второго сезона «Фишера»
© Чемпионат.com

Видео доступно во VK-группе Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполнили Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. К роли шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

Постер второго сезона сериала «Фишер»

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Фильмы и сериалы
Затмение
Сергей Головкин
Степан Девонин
Василий Копейкин
Александра Ребенок
Алексей Агранович
Александра Бортич
Ирина Старшенбаум
Иван Янковский
Андрей Максимов
Александр Яценко