Студия показала тизер шестого эпизода второго сезона «Одних из нас»

Компания HBO представила тизер шестого эпизода второго сезона «Одних из нас». Он выйдет на одноимённом канале и в онлайн-кинотеатре Max ровно через неделю — 19 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Шестой эпизод возьмёт паузу от больших событий и расскажет историю из отношений Элли и Джоэла. Судя по всему, авторы шоу объединили флэшбеки из игры The Last of Us Part 2 в одну серию — туда войдёт экскурсия в музей археологии и другие приключения героев после приезда в Джексон.

Вместе с выходом шестого эпизода второй сезон «Одних из нас» станет близок к завершению. Всего в продолжение войдёт семь серий, финал состоится уже 26 мая.