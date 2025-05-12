Актер рассказал, сколько сезонов получит сериал «Фоллаут»

Американский актёр Аарон Мотен рассказал о продолжительности «Фоллаута» — постапокалиптического сериала по мотивам серии игр Fallout. Как рассказал артист, шоу получит примерно пять-шесть сезонов, после чего оно завершится.

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Как признался Мотен, он с самого начала знал конечную точку сериала — об этом ему рассказали шоураннеры ещё на съёмках первого сезона.

Когда я подписал контракт на роль в сериале, мне рассказали про финальную точку проекта. Она не изменилась, но я говорю о конечной точке в духе пятого-шестого сезона. Мы с самого начала знали, что не будем торопиться с развитием персонажей.

В Amazon пока не подтверждали планы на продление «Фоллаута» на дополнительные сезоны. В начале мая авторы отсняли продолжение — оно может выйти уже до конца 2025 года.