Якутские режиссеры примут участие в Producers Network на Каннском фестивале

Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов примут участие в программе Producers Network кинорынка March du Film, которая проходит в рамках Каннского фестиваля. Об этом ТАСС сообщила ассистент продюсера Степана Бурнашева Людмила Филоненко.

"Якутские режиссеры и продюсеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов принимают участие в программе Producers Network кинорынка March du Film в рамках Каннского кинофестиваля. Эта программа создана для активных независимых продюсеров, работающих на международной арене", - рассказала Людмила Филоненко.

По ее словам, оба режиссера представят на международном кинорынке свои проекты. Бурнашев покажет новый проект - международный психологический триллер "Пентхаус", а Дмитрий Давыдов - психологическую драму "Колыбельная".

"Режиссеры проводят деловые встречи с дистрибьюторами, сейлз-агентами и программными отборщиками международных кинофестивалей", - уточнила собеседник агентства.

В 2025 году Каннский фестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри станет французская актриса Жюльет Бинош. Ведущим будет французский комик Лоран Лафит. Для участия в основном конкурсе были отобраны 22 картины из разных стран (российских лент нет). На "Золотую пальмовую ветвь" претендуют шпионский фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Финикийская схема", драма американца Ричарда Линклейтера "Новая волна", комедийная драма норвежского режиссера Йоакима Триера "Сентиментальная ценность", драма бельгийских братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн "Дом молодой матери". В программе "Особый взгляд" среди прочих представлены режиссерские дебюты американок Скарлетт Йоханссон ("Великая Элеонор") и Кристен Стюарт ("Хронология воды"). Для показа в премьерном разделе киносмотра был отобран немецкоязычный фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" (снят в копродукции Франции, Германии, Мексики, Великобритании и Испании).

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" за вклад в кинематограф будет вручена американскому актеру Роберту Де Ниро.