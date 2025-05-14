Эксперт оценил кассовые сборы кинотеатров за майские праздники

Не сбавляющий обороты успех фильма Николая Лебедева «Кракен» и военное кино «В списках не значился» помогли кинотеатрам в мае заработать на 50% больше относительно показателей 2024 года.

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Майские праздники 2025 года в итоге оправдали ожидания кинотеатров, отмечают эксперты, опрошенные НСН. С 1 по 11 мая у россиян было восемь выходных дней, в 2024 году всего на день меньше, однако сборы выросли существенно. Об этом в разговоре с НСН рассказал глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Если смотреть на майские праздники, сборы оказались лучше, чем в прошлом году почти на 50%. В 2024 году на майские праздники пришли достаточно слабые фильмы и уже дорабатывал "Сто лет вперед". В этом году "Кракен" с хорошим сарафанным радио и "В списках не значился", который вышел 1 мая, - достаточно сильные фильмы, поэтому результаты логичны. Посещаемость относительно прошлого года лучше примерно на 30%», — заметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, больше всего кинотеатрам помог именно репертуар, а дождливая и холодная погода в центральной части России лишь укрепила позиции. При этом результаты первых майских праздников не вызывали восторгов.

Нетеневой эксперимент

В конце апреля «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники сообщила, что кинотеатры откажутся от теневого проката с 1 по 15 мая. В Ассоциации владельцев кинотеатров НСН уточнили, что отказ от предсеансового обслуживания, как и прежде, носит добровольный характер, при этом представители большей части киносетей все же поддержали решение, которое, по словам члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Романа Исаева, отражает социальную функцию индустрии.

«Выходит большое военное кино. Это индустриальное решение – саморегулирование, которое показывает, что отрасль в своем уровне зрелости достигла определенных высот, ей не нужно дополнительное государственное регулирование», — заявлял он в беседе с НСН.

Он также подчеркивал, что майские даты традиционно – не лучшее время для кино, поскольку даже холода не помешают части горожан уехать на дачу. При этом в кинотеатрах в праздничные даты был представлен только один крупный релиз – военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым в главной роли.

Изначально весной 2025 года также должна была состояться премьера еще одного военного фильма. На 27 марта 2025 года планировался релиз картины «Момент истины» по мотивам одноименного романа Владимира Богомолова, что обнадеживало индустрию. В случае ожидаемого успеха проекта к 9 мая в прокате могло бы быть два масштабных военных фильма и еще четыре небольшие картины. Однако в итоге премьеру ленты Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева перенесли на 25 сентября 2025 года, она выйдет под новым названием «Август».

Фильм «В списках не значился» за первый уикенд заработал 235,4 миллиона рублей, «Кракен», представленный еще 17 апреля, показал кассу в 223,4 миллиона рублей, а «Батя 2. Дед» - в 85, 6 миллиона рублей, однако Исаев тогда отметил, что от лидера проката ожидали большего.

«Восторгов цифры первого майского уикенда не вызывают, показатели умеренно хорошие. Индустрии хотелось бы большего, потому что этот уикенд традиционно собирал существенно иную кассу, если в начале мая выходили крупные зарубежные новинки», — сказал он.

В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская напомнила, что кинотеатры отказываются от иностранного контента для поддержки российского кино не в первый раз. По ее словам, майские праздники традиционно являются некассовым периодом. Схожая тенденция прежде наблюдалась и в новогодние даты, однако грамотная реклама помогла переломить ее.

«Фильмам, которые выходят в майские даты, нужен специфический маркетинг. И удачные примеры были. В 2014 году 1 мая в прокат вышел фильм "Кухня в Париже", который являлся продолжением третьего сезона телесериала "Кухня". При очень грамотном маркетинге компании Yellow, Black and White, выпускающей картину, конкуренты ушли с даты, а сборы были весьма впечатляющими», — уточнила она.

Ставки оправдались

С 8 по 11 мая драма «В списках не значился» также удерживала лидирующие позиции. Вторые выходные с незначительным падением от первого уикенда добавили к кассе картины 182,2 миллиона рублей. На втором месте разместился «Кракен», собравший 130,4 миллиона рублей, его общая касса превысила 855 миллионов рублей. Тройку лидеров выходных замкнул фильм «Группа крови» о фашистском лагере для детей, которых немцы использовали как доноров крови. Касса релиза составила 73,6 миллиона рублей. По словам члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководителя букинг-агентства «Оптима кино» Елены Хажинской, это стало неожиданным сюрпризом.

«Сборы "Группы крови" неожиданные, по моим прогнозам фильм должен был заработать меньше. Предполагаю, что в картине "В списках не значился" много жестких боев, и, возможно, некоторые родители для семейного кинопохода выбрали "Группу крови". В итоге ставка на военное кино оправдалась, потому что эта картина заработала больше, чем должна была, а на остальные фильмы мы и не рассчитывали», — пояснила она.

Васясин же со своей стороны, напротив, отметил, что «Группа крови» сработала в рамках изначальных ожиданий. Среди других военных фильмов в кинотеатрах с 24 апреля представлена драма Андрея Разенкова «Почтарь» с Александром, ее сборы на данный момент составляют 14, 5 миллиона рублей. Собеседник НСН заявил, что эта картина изначально не ориентирована на массового зрителя.

«"Почтарь" - фильм с претензией на арт, рассчитанный на очень узкую аудиторию, поэтому на него никто изначально не рассчитывал, несмотря на то, что там снимался Александр Петров», — сказал он.

Также с 24 апреля в кинотеатрах представлен военный драматический фильм «Каруза» со Светланой Ивановой и Иваном Колесниковым. По сюжету в семье Васильевых в 1939 году появляется собака по кличке Карузо. Когда с началом Великой Отечественной войны в дом приходит голод, пес отправляется за добычей через минное поле, чтобы спасти своих хозяев. Картина отстает от «Почтаря» незначительно, показывая к текущему моменту сборы в 13,6 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».