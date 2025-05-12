Фильм «Иллюзия обмана 3» официально выйдет в России

Кинокомпании «Атмосфера кино» и «Маурис Филм» объявили о выпуске фильма «Иллюзия обмана 3» в России. Картина про знаменитую команду фокусников официально выйдет в стране 13 ноября — за сутки до мировой премьеры.

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Будущая лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).