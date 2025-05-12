У хита проката «Батя. Дед» появилась дата онлайн-премьеры

Успешная отечественная комедия "Батя. Дед" Ильи Учителя, чьи сборы в российском прокате превысили миллиард рублей, 16 мая выйдет в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", KION и Okko.

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Главную роль в картине исполнил загримированный до неузнаваемости Евгений Цыганов. Его персонаж - дед-фронтовик, к которому на лето отправляют внука родители мальчика во время развода. Несмотря на строгость, старик становится для него настоящим другом и учителем.

В ролях также: Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и другие.

Фильм - продолжение комедии "Батя" 2021 года с Владимиром Вдовиченковым в главной роли, к которой он вернулся в сиквеле.