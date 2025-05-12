Скарлетт Йоханссон — на кадрах нового «Мира Юрского периода»

Чемпионат.com

Издание Entertainment выпустило материал, посвящённый предстоящему фильму «Мир Юрского периода: Возрождение». Журналисты показали несколько кадров из перезапуска культовой франшизы.

Появились кадры нового «Мира Юрского периода» со Скарлетт Йоханссон
© Чемпионат.com

Премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» состоится 2 июля. Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

Новые кадры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

© Кадр из фильма
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма
© Кадр из фильма

Ранее стало известно, что «Возрождение» станет вторым по длительности фильмом серии — его продолжительность составит 2 часа 14 минут.

Фильмы и сериалы
Линкольн для адвоката
Мстители
Мир Юрского периода
Джонатан Бэйли
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