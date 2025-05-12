Каким получился фильм «Бессмертный полк»

9 мая телеканал «Звезда» впервые показал художественный фильм под названием «Бессмертный полк». Название ленты и дата премьеры фильма, разумеется, выбраны неслучайно и имеют глубокий смысл, отсылая нас одновременно и в прошлое, и в настоящее. Эта военная драма, снятая режиссером Павлом Игнатовым в городе-герое Новороссийске, сначала переносит нас в страшную черно-белую реальность Великой Отечественной войны, когда решалась участь этого города на берегу Черного моря.

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Именно тогда словосочетание «Малая Земля» наполнилось особым смыслом, а имя легендарного Цезаря Куникова стало символом героизма. И эта тема получает в проекте оригинальное развитие.

Павел Игнатов выступил не только в качестве режиссера, но и стал одним из авторов сценария, работая вместе с Андреем Старовойтовым и Рустамом Салимшиным. Авторам удалось искусно переплести события, произошедшие восемьдесят лет назад, с современными реалиями. При этом они напомнили о знаковых местах города-героя, таких как Малая земля, клуб имени Маркова, разрушенный Дворец культуры цементников и другие памятные места.

В центре сюжета — живущий в наше время сорокалетний преуспевающий историк Василий, убедительно сыгранный Максимом Щеголевым. У него милая подружка и просторная квартира в два этажа. Кажется, жизнь сложилась удачно. Но кое-что меняется, когда по просьбе друга из полиции он проводит профилактическую экскурсию по историческим местам Новороссийска для «трудных» подростков. И в ходе этого «похода по местам боевой славы» меняются все его участники.

Предложенный авторами подход оригинален: герой как бы идентифицирует негативные черты каждого подростка и находит ему исторический аналог в страшных событиях войны, рассказывая историю «двойника». Это, по сути, практическая психология, которая, несмотря на свою кажущуюся простоту, приносит явные результаты. Вот подросток, который напал на мигранта из Таджикистана, а вот его ровесник, которого в военное время спас другой таджик… И такие красноречивые параллели находятся для каждого участника группы.

Получается, что перед нами предстают как бы два мира: современность и военное время, тесно взаимосвязанные между собой. Нам показаны не только крупные сражения (интересно тут сочетание цветных и черно-белых кадров), но и личные судьбы персонажей, их чувства, опасения и мечты. Причем создателям удалось реалистично и весьма эмоционально отобразить сражение на Малой земле, продемонстрировав не только отвагу советских воинов, но и их глубинную, метафизическую связь с нашим временем. Особую остроту в финале приобретает сцена ожесточенной схватки героев у Вечного огня с маргиналами, решившими использовать его для приготовления пищи.

Невольно фильм не просто напоминает о высокой цене, заплаченной за сегодняшнее благополучие, но и затрагивает сложную тему разделения на «своих» и «чужих». А ведь в настоящее время эти понятия становятся все более размытыми и неоднозначными. Сегодняшняя ситуация не так проста и ясна, как на линии фронта. Люди, говорящие на русском языке, живущие рядом с нами, зачастую оказываются предателями памяти своей родины — в этом еще один смысл картины.

Таким образом, нас невольно побуждают к размышлениям о вечных и преходящих ценностях. Здесь уместно звучит пронзительная музыка, написанная композитором Иваном Суслиным. А внимательный зритель отметит высокую степень исторической точности в деталях костюмов, оружия и техники, которые полностью соответствуют той эпохе (художник Владимир Наместников).

В заключительной части фильма мы видим знаменитое шествие Бессмертного полка по улицам Новороссийска. Среди участников шествия с портретами героев — те самые «трудные» подростки. Им предстоит пройти долгий путь к исправлению, но все же они уже меняются в лучшую сторону, причем за один день под влиянием мудрого учителя истории, чьи методы обучения настолько незаметны, насколько и эффективны.

Такое умное кино очень своевременно. Неслучайно «Бессмертный полк» включен в конкурсную программу пятого открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля», который стартует 13 мая в городе-герое Новороссийске.