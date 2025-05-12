Детективный сериал «Люпен» от Netflix получит четвертый сезон

Популярный французский сериал «Люпен», снятый специально для Netflix, продлён на четвёртый сезон. Съёмки новых эпизодов уже проходят в Париже.

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Четвёртая часть приключений нового «джентльмена-грабителя» Ассана Диопа будет включать в себя восемь серий по 45 минут. Когда новый сезон «Люпена» смогут увидеть зрители, пока неясно — вероятно, это произойдёт в 2026 году.

Сериал берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.