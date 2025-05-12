Стартовал второй сезон мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут»

12 мая состоялась премьера второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Первый эпизод уже можно посмотреть на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier — остальные эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 21:00.

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События второго сезона шоу вновь разворачиваются в доме олигарха Сергея Воронцова. Продолжение посвящено главной героине Кате – горничной, попавшей в водоворот проблем из-за родного брата. В это же время в доме появляются новые игроки: пробивной чиновник, загадочная пиарщица и ещё одна дерзкая горничная.

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К главным ролям в шоу вернулись все основные актёры: Полина Денисова (Катя), Михаил Сотников (Михаил), Александр Самойленко (Сергей), Алёна Хмельницкая (Елена), Серафима Соловьёва (Ирина), Владислав Ветров (Аркадий), Саша Стоун (Артём) и другие.