О Мадонне готовятся снять сериал

О певице Мадонне готовятся снять сериал. Об этом пишет The Guardian.

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Сериал будет создан самой Мадонной совместно с режиссером фильма «Дэдпул и Росомаха» Шоном Леви. Проект не будет связан с ранее анонсированным музыкальным биографическим фильмом, съемки которого были отменены в 2023 году.

Сейчас сериал еще не получил названия, и, кто в нем сыграет Мадонну, неизвестно.

Мадонна неоднократно заявляла о намерении показать свой жизненный путь на экране, сравнивая его с американскими горками. Тем не менее, какой отрезок этого пути будет экранизирован, пока не сообщается.

«Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто расскажет об этом лучше, чем я», — заявляла она.

До этого Мадонна раскритиковала президента США Дональда Трампа за запрет службы в армии для трансгендеров.