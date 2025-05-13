Триллер «Пентхаус» выйдет в международный прокат

Триллер "Пентхаус" якутского режиссера и продюсера Степана Бурнашева планируется к выходу в международный прокат в 2025 году. Как сообщила ТАСС ассистент режиссера Людмила Филоненко, главную роль в фильме исполнил японский актер Содзи Араи.

"Фильм планируется к выходу в международный прокат в 2025 году. Содзи Араи, звезда сериалов "Полиция Токио" и "Дорога в тысячу ли", сыграл главную роль в остросюжетном триллере "Пентхаус". Съемки проходили в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Режиссером фильма выступает якутский режиссер Степан Бурнашев", - сказала Филоненко.

Вместе с японским актером главную роль в фильме исполнила якутская актриса Ирина Михайлова, сыгравшая в предыдущем фильме Степана Бурнашева "Наша зима" - драматической истории семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу. Фильм был снят в Якутске.

Производством фильма "Пентхаус" занимаются компании Aquila Emas Sdn Bhd (Малайзия) и Saidam Baryl LLC (Киргизия). Компания Aquila Emas Sdn Bhd ранее специализировалась на телевизионном контенте, но в последнее время также начала работать над полнометражным кино. В 2023 году в малайзийский прокат вышла ее драма Sazali Meor Coco. Ассоциированным продюсером "Пентхауса", помимо Степана Бурнашева, выступает Syarizan Md Isa. Содзи Араи также выступит как исполнительный продюсер фильма.

По сюжету молодая пара Саина (Ирина Михайлова) и Дэвид (Содзи Араи), переехавшие в Куала-Лумпур из США, поселились в роскошном пентхаусе, надеясь начать новую жизнь. Однако их мечты быстро превращаются в кошмар. Саина начинает слышать странные звуки и видеть призрака, ее связь с реальностью все больше и больше теряется. Дэвид убежден, что это лишь игра ее измученного разума и проявление послеродовой депрессии и списывает все на стресс и усталость. Но когда Саина начинает подозревать, что ее муж может быть замешан в этих "потусторонних" событиях, граница между правдой и иллюзией окончательно исчезает.