Когда выйдет второй сезон «Фоллаута»

В Amazon объявили, что второй сезон сериала «Фоллаут» стартует в декабре, но точную дату пока не называют. Вместе с этим создатели шоу выложили короткий тизер в соцсетях, в которых показали уже знакомых Эллу Пернелл и Уолтона Гоггинса.

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Ещё стало известно, что шоу точно получит третий сезон — его производству дали «зелёный свет». Вероятно, в Amazon уверены в успехе второго сезона.

Сериал рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Вурдалак. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video и стал одним из самых успешных проектов сервиса.