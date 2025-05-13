Появился первый кадр сериала про нуарного Человека-паука

Amazon опубликовал первый кадр из сериала про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем в главной роли. На кадре изображён герой в узнаваемом образе и в узнаваемой позе.

© Чемпионат.com

Первый кадр сериала с нуарным Человеком-пауком

© Amazon Prime Video

Согласно официальному анонсу, сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе.

Вместе с Кейджем в шоу сыграли Брендан Глисон (возможно, в роли босса мафии Нью-Йорка) и Ламорн Моррис — он сыграл журналиста Робби Робертсона.

Премьера состоится в 2026 году, точной даты пока нет.