В России выйдет фильм «Моя мама — волшебница»

Семейный фильм "Моя мама - волшебница" (Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan) запланирован к выходу в российских кинотеатрах 5 июня. Сегодня вышли локализованные трейлер и постер картины.

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Картину уже называют" самый трогательный семейный фильм этого года", сборы картины во Франции превысили уже $10 млн.

История, о которой рассказ в картине, случилась в Париже, хотя могла произойти где угодно. Мать шестерых детей узнает, что.... ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того, чтобы смириться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма. Будет ли он благодарен ей за это?

В основу фильма лег автобиографический роман -бестселлер Роланда Переса "Моя мать, Бог и Сильви Вартан".

Режиссер фильма Кен Скотт ("Невероятные приключения Факира", "Отец-молодец", "Папаша"), в главных ролях Лейла Бехти ("Париж, я люблю тебя", "Монтессори: Воспитание любовью") и Джонатан Коэн ("Даааааали!", "Шопоголики"). А также - Жозефин Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар и другие.

Режиссер Кен Скотт, рассказывает о фильме следующее:

"Как и в книге Ролана Переса, мой фильм - яркий и полный надежды. Зрителей тронет невероятная стойкость, с которой Эстер преодолевает все препятствия".