Фильм «Minecraft в кино» вышел в онлайне

Сегодня в цифре состоялся выход фильма «Minecraft в кино». Ленту уже можно посмотреть на зарубежных онлайн-сервисах. Её премьера в кинотеатрах состоялась 4 апреля.

© Чемпионат.com

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Главную роль сыграл Джэк Блэк.

За время проката экранизация одной из самых популярных видеоигр собрала более $ 900 млн. До миллиарда ещё немного, но успеет ли фильм его собрать до конца проката? Узнаем позже.