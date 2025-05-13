Путин дал поручение по вопросу финансирования российской анимации

Президент РФ Владимир Путин поручил направлять 20% выделяемых на кино средств на финансирование анимации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выработать механизмы, обеспечивающие: направление 20% средств, выделяемых в целях государственной поддержки кинематографии, на финансирование национальных анимационных фильмов», – говорится в поручении.

Также необходимо будет проработать отчисление 10% от проката зарубежных анимационных фильмов в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.

Доклад по этому поручению президент ожидает получить до 30 ноября 2025 года.

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