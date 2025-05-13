Путин поручил составить список из 100 лучших фильмов РФ для школьной программы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству составить список фильмов для показа в школах, включающий сто лучших советских и российских художественных кинокартин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству представить предложения по включению в основные программы общего и среднего общего образования тем, которые знакомили бы учеников с классическим кинематографом.

Срок выполнения поручения - до 30 августа 2025 года. Ответственными по этому поручению Путин назначил министра просвещения Сергея Кравцова и режиссера, заместитель председателя Совета по культуре при президенте РФ Карена Шахназарова.

В марте 2025 года Министерство просвещения РФ опубликовало первичный список отечественных фильмов для образовательных организаций. Чиновники отмечали, что фильмы из списка рекомендованы для семейного просмотра, а также для просмотра «в рамках внеурочной деятельности».

В список вошли мультфильмы, кинофильмы для 1-4-х, 5-7-х, 8-9-х, 10-11-х классов, документальное кино и серия выпусков «Без срока давности». В список, в частности, вошли мультфильмы «Винни Пух и все, все, все», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Смешарики», фильмы «Королевство кривых зеркал», «Собачье сердце», «Холоп», «Майор Гром», «Битва за Севастополь». Всего в списке 415 художественных и документальных картин.